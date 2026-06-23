​Władze Iranu zapowiedziały, że od 4 do 6 lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneia. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 mln osób.

Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim nalocie / IMAGO/grace lum/Imago Stock and People/East News / East News

Władze Iranu ogłosiły, że ceremonie pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneia odbędą się w Teheranie od 4 do 6 lipca.

Najwyższy przywódca Iranu zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie; w uroczystościach w Teheranie może wziąć udział nawet 20 milionów osób.

Po ceremoniach w Teheranie uroczystości będą kontynuowane w Komie, a pochówek nastąpi 9 lipca w Meszhedzie.

Chamenei był najwyższym przywódcą Iranu przez 37 lat, nadzorował wszystkie organy władzy i siły zbrojne.

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"Ceremonia żałobna i modlitwy ku czci przywódcy, który zginął śmiercią męczeńską, odbędą się 4 i 5 lipca w Wielkim Meczecie w Teheranie, a uroczystości pogrzebowe - w poniedziałek 6 lipca" - powiedział w państwowej telewizji Hassan Hassanzadeh, komendant Gwardii Rewolucyjnej odpowiedzialny za zorganizowanie ceremonii.

Podkreślił, że w tym czasie w irańskiej stolicy wszystko będzie zamknięte, a uroczystości będą miały charakter święta publicznego. Władze miejskie Teheranu przekazały, że w ceremoniach może wziąć udział do 20 mln osób.

Uroczystości rozpoczęte w Teheranie będą następnie kontynuowane w Komie, a ciało Chameneia zostanie złożone 9 lipca w Sanktuarium Imama Rezy w Meszhedzie.

Śmierć irańskiego przywódcy. Zginął w amerykańsko-izraelskim nalocie

Ali Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny. W zeszłym tygodniu prezydenci USA i Iranu, Donald Trump i Masud Pezeszkian, podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu konfliktu.

Chamanei rządził krajem jako najwyższy przywódca duchowy i polityczny przez blisko 37 lat.

W irańskim systemie politycznym jest to najważniejsze stanowisko, zajmująca ją osoba nadzoruje m.in. wszystkie inne organy władzy i kieruje siłami zbrojnymi.

Zgromadzenie Ekspertów wybrało w marcu na następcę zabitego przywódcy jego syna, Modżtabę Chameneia. Pogrzeb Alego Chameneia pierwotnie planowano na marzec, ale został przełożony z powodu wojny.