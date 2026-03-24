17-letni Łukasz G., podejrzany o brutalne zamordowanie swojego 38-letniego ojczyma i 87-letniej babci w miejscowości Kadłub (woj. opolskie), w momencie popełnienia zbrodni nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

  • 17-latek podejrzany o podwójne zabójstwo w Kadłubie nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków w chwili zbrodni - wynika z badań toksykologicznych. 
  • Nastolatek przyznał się do zabójstwa ojczyma i babci; ofiary miały liczne rany rąbane, sprawca użył siekiery i młotka oraz nagrał przebieg zbrodni.
Do zdarzenia doszło pod koniec lutego w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi. Jak powiedział we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, zlecone badania toksykologiczne wykazały, że w momencie popełnienia czynu podejrzany nie był pijany i nie znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Nastolatek zostanie przebadany przez biegłych psychiatrów. Ze względu na wiek w zespole lekarzy będzie biegły z zakresu psychiatrii dziecięcej.

Jeżeli biegli uznają, że podejrzany o podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem jest poczytalny, grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności. 

Zbrodnia w Kadłubie

Do tragedii doszło w nocy z 25 na 26 lutego w miejscowości Kadłub w województwie opolskim. Policjanci otrzymali informację o nagraniu mogącym być zapisem zbrodni. Gdy ustalili miejsce, w którym mogło dojść do przestępstwa, znaleźli tam zwłoki mężczyzny i kobiety. 

Tego samego dnia zatrzymali podejrzanego, który ukrywał się w pobliskiej miejscowości. Nastolatek przyznał się do dokonania podwójnego morderstwa. U ofiar stwierdzono liczne rany rąbane - narzędziem zbrodni była siekiera i młotek. 

Podczas wizji lokalnej podejrzany ze szczegółami opisał popełnione zbrodnie i wskazał na kolejność poszczególnych czynów - powiedział prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Śledczy ustalali m.in. przebieg zdarzeń w poszczególnych pomieszczeniach oraz sposób działania sprawcy.

Wskazał na narzędzia używane do uśmiercenia poszczególnych ofiar oraz w którym momencie popełnionych zbrodni doszło do rejestracji audio i wideo, a następnie zamieszczenia tego materiału w przestrzeni internetowej - dodał prokurator. Wizja lokalna nie przyniosła jednak przełomu w sprawie motywu zbrodni.

Kadłub. Nastolatek usłyszał zarzuty

Sprawca całą zbrodnię miał nagrać, a wideo opublikować w internecie. Podejrzany wskazał, że w jego życiu zaszły zdarzenia, które - jak twierdzi - miały go popchnąć do tych zachowań. Potwierdził również, że jest autorem nagrań i sam zamieścił je w internecie - przekazał wcześniej prokurator Stanisław Bar.

Śledczy zwracają uwagę, że podczas przesłuchania 17-latek był spokojny i odpowiadał na pytania.

Był opanowany, logiczny, uporządkowany. Był zorientowany w charakterze wykonywanych czynności - mówił rzecznik opolskiej prokuratury.

Mimo młodego wieku podejrzany będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara od 15 do 30 lat więzienia.

Zobacz również: