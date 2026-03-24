Zaledwie jednej nocy złodzieje splądrowali 171 nagrobków na cmentarzu w Niestępowie (woj. pomorskie). Funkcjonariusze zatrzymali już trzy osoby, wciąż poszukiwana jest czwarta. Policja apeluje do pokrzywdzonych.

171 nagrobków splądrowanych w Niestępowie / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 marca 2026 roku w Niestępowie. Sprawcy po przecięciu ogrodzenia weszli na teren cmentarza i okradli 171 nagrobków z metalowych liter, ozdób i krzyży, bezczeszcząc w ten sposób miejsce spoczynku zmarłych.

Zatrzymane zostały już trzy osoby w wieku 51, 25 i 22 lat. Policja wciąż poszukuje czwartej. Oprócz cmentarza w Niestępowie złodzieje działali także na terenie powiatu wejherowskiego i gdańskiego.

Okradli nagrobki w Niestępowie. Usłyszeli zarzuty

Cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży oraz zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Wobec 22-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące, natomiast 51-latek i 25-letnia kobieta mają dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi sprawcami. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do osób pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat w Żukowie i składanie zeznań. Dzięki temu śledczy będą mogli dokładnie ustalić skalę strat i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.