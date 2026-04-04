Prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża w warszawskiej parafii Św. Maksymiliana Kolbego było zaprószenie ognia od zniczy - poinformowała w sobotę policja. Krzyż miał wyjątkowe znaczenie historyczne – to przed nim papież Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą mszę świętą w Polsce po wyborze na Stolicę Piotrową.

Płonący krzyż papieski

W piątkowy wieczór mieszkańców Mokotowa zaniepokoiły płomienie i dym unoszące się w okolicy ulicy Rzymowskiego. Okazało się, że płonie krzyż stojący przed parafią Św. Maksymiliana Kolbego.

Ten wyjątkowy symbol został ustawiony przed kościołem w 1999 roku, a jego historia sięga 2 czerwca 1979 roku, kiedy to przed nim papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą na Placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego).

Policja wyklucza podpalenie

Jak poinformował w sobotę asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia od zniczy.

Z ustaleń, które obecnie mamy, wynika, że do pożaru mogło dojść wskutek palących się pod krzyżem zniczy - przekazał Sobótka.

Policjant podkreślił, że w obrębie krzyża znajdowało się bardzo dużo zniczy, co miało związek z obchodzoną dzień wcześniej rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II.

I to jest prawdopodobieństwo największe, że do tego doszło poprzez zaprószenie ognia. Natomiast będziemy oczywiście ustalać, czy nie brały w tym udziału osoby trzecie, natomiast na ten moment to wykluczamy - dodał.

Krzyż zostanie odbudowany



Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego, ks. kan. Andrzej Krzesiński, zapewnił, że krzyż zostanie odbudowany. Archidiecezja Warszawska poinformowała również, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii.



Spalony krzyż był metalową konstrukcją obłożoną drewnem i obitą blachą. Dla wielu wiernych miał ogromne znaczenie symboliczne, będąc pamiątką po historycznym wydarzeniu sprzed ponad czterech dekad.

Mimo pożaru, parafia zapewnia, że miejsce to nadal pozostanie ważnym punktem na religijnej mapie Warszawy.