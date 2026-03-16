Część pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" S.A. rozpoczęła protest głodowy. Jak informuje Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność", to wyraz sprzeciwu wobec "osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego" oraz braku działań państwa w zakresie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego.

Głodówka w kopalni soli. Związkowcy piszą do premiera i ministra energetyki

Według informacji przekazanych przez "Solidarność" regionu toruńsko-włocławskiego, protest głodowy rozpoczął się w poniedziałek i jest "aktem najwyższej desperacji pracowników". Związkowcy alarmują, że dochodzi do degradacji infrastruktury technologicznej i przemysłowej służącej do wydobycia soli wykorzystywanej w produkcji sody.

Wśród postulatów protestujących znalazły się m.in. :

przejęcie przez Skarb Państwa kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją soli i sody,

stworzenie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach,

budowa warzelni soli,

powołanie spółki celowej odpowiedzialnej za realizację programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa,

wstrzymanie działań prowadzących do likwidacji lub sprzedaży infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Związkowcy skierowali apel do premiera Donalda Tuska oraz ministra energii Miłosza Motyki o pilne działania i spotkanie w tej sprawie. Ostrzegają, że brak reakcji władz może skutkować utratą infrastruktury i kompetencji technologicznych o strategicznym znaczeniu dla kraju.

Kopalnie Soli "Solino" należą do Grupy Orlen.

PAP podał, powołując się na biuro prasowe Orlenu, że w proteście bierze udział 4 z blisko 250 pracowników spółki, zrzeszonych w jednym z pięciu działających tam związków zawodowych. Pozostałe cztery związki, reprezentujące ponad 80 proc. załogi, miały podpisać porozumienie z zarządem firmy.