W ciągu ostatnich dni na polskich drogach doszło do serii tragicznych wypadków. Od piątku zginęło 12 osób, a aż 140 zostało rannych. Najnowsze dane Komendy Głównej Policji pokazują, że świąteczne wyjazdy wiązały się z wyjątkowo dużym niebezpieczeństwem na drogach.
Jak wynika z policyjnych statystyk, od piątku na polskich drogach zginęło 12 osób, a aż 140 zostało rannych. Wielki Piątek okazał się z kolei najtragiczniejszym dniem od początku roku. Tylko tego dnia życie straciło 9 osób.
Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w czasie świątecznych wyjazdów doszło również do największej liczby wypadków drogowych w 2026 roku.