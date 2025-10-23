W Inowrocławiu doszło do incydentu z udziałem drona należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Według doniesień bezzałogowiec miał spaść na teren cywilny i uszkodzić kilka samochodów. Służby potwierdzają zgłoszenie, ale nie potwierdzają informacji o zniszczonych autach. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Dron PGZ spadł w Inowrocławiu - zdjęcie poglądowe / Piotr Molecki/East News / East News

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu, gdzie - jak poinformował były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki - dron Polskiej Grupy Zbrojeniowej miał spaść poza wyznaczoną strefą lotów i uszkodzić kilka samochodów. Informację tę Kownacki przekazał w mediach społecznościowych, podkreślając, że to już drugi tego typu incydent.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM - maszyna uszkodziła dwa samochody. W zdarzeniu nie ucierpieli ludzie. Była to maszyna szkoleniowa.