Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt ogłosiła, że Donald Trump spotka się pod koniec miesiąca z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Tematem rozmów ma być nowa faza wojny handlowej oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Biały Dom podkreśla również, że spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem nie jest wykluczone, ale obecnie Rosja nie wykazuje wystarczającego zainteresowania pokojem.

Samolot Air Force One / Shutterstock

Prezydent USA Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem- to pierwsze takie spotkanie w drugiej kadencji Trumpa.

Biały Dom nie wyklucza spotkania Trumpa z Putinem, ale podkreśla brak zaangażowania Rosji w proces pokojowy.

Podczas czwartkowego briefingu prasowego rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że sankcje nałożone na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe - Rosnieft i Łukoil są dotkliwe i już przynoszą efekty. Chiny i Indie ograniczyły zakupy rosyjskiej ropy, a prezydent USA naciska na europejskich sojuszników, by poszli w ich ślady. Administracja liczy, że presja ekonomiczna skłoni Rosję do większego zaangażowania w rozmowy pokojowe.

Spotkanie z Xi Jinpingiem

Kluczowym wydarzeniem nadchodzących dni będzie spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Korei Południowej, które ma nastąpić 30 października. To pierwsze bezpośrednie rozmowy przywódców obu mocarstw w drugiej kadencji Trumpa. Spotkanie odbędzie się w atmosferze napięć handlowych - Chiny ogłosiły zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, a USA zapowiedziały 100-procentowe cła na chińskie towary, które mają wejść w życie 1 listopada.

Trump podkreślił, że jednym z najważniejszych tematów rozmów będzie wojna w Ukrainie. Prezydent USA liczy, że Xi Jinping może wywrzeć wpływ na Władimira Putina i przyczynić się do rozwiązania konfliktu.

Możliwe spotkanie z Putinem

Biały Dom nie wyklucza spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, jednak - jak zaznaczyła rzeczniczka - obecnie Rosja nie wykazuje wystarczającego zainteresowania pokojem.

Administracja USA podkreśla, że ewentualne rozmowy muszą przynieść realne efekty i nie mogą być jedynie kurtuazyjnym gestem.

Azjatycka podróż Trumpa

Przed spotkaniem z Xi Jinpingiem, prezydent USA odwiedzi Malezję, Japonię i Koreę Południową. W planie są rozmowy z nową premier Japonii Sanae Takaichi oraz udział w szczytach ASEAN i APEC. Wizyta w Azji ma na celu wzmocnienie relacji z kluczowymi partnerami i omówienie aktualnych wyzwań geopolitycznych.