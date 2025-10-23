Coraz więcej Polaków decyduje się na inwestycje w nieruchomości poza granicami kraju. Jednak zamiast tradycyjnych kierunków, takich jak Hiszpania, Bułgaria czy Cypr, wybierają teraz zupełnie nowy, egzotyczny kierunek – wyspę Phuket w Tajlandii. Polscy inwestorzy kupują tam apartamenty i domy na wynajem, licząc na rekordowe zyski i atrakcyjne ceny.

Według danych lokalnych biur nieruchomości, aż 60 procent ich klientów stanowią obecnie Polacy. To zaskakujący zwrot na rynku, który jeszcze kilka lat temu był zdominowany przez inwestorów z Europy Zachodniej i Rosji. Co sprawia, że Phuket stało się tak popularne wśród Polaków?

Zobacz również:

Tajlandzkie Phuket powoli staje się "Małą Rosją". Mieszkańcy mają dość

Rekordowe zyski i atrakcyjne ceny

Phuket, największa wyspa Tajlandii, od lat przyciąga turystów z całego świata. W 2024 roku odwiedziło ją blisko 8,6 miliona turystów, a średnie obłożenie hoteli sięgało 80 procent w skali roku. W szczycie sezonu - od listopada do marca - niemal wszystkie miejsca noclegowe są zarezerwowane, co przekłada się na ogromny popyt na wynajem apartamentów i domów.

Jak podkreśla Martin Phillips z tajlandzkiego biura Phuket Plus, obsługującego klientów z Polski, ceny nieruchomości na wyspie są nadal niższe niż w Europie. Ceny nieruchomości w Phuket są nadal niższe od europejskich. Luksusowe apartamenty typu condo kosztują już od 450 tys. zł, czyli od ok. 14 tys. zł za metr kwadratowy - zaznacza w rozmowie z "Faktem".

To właśnie ta różnica cen, w połączeniu z ogromnym ruchem turystycznym, sprawia, że Polacy coraz chętniej lokują swoje oszczędności w egzotycznym raju.

Zobacz również:

Emeryci szaleją, policja przymyka oko. Kulisy seksturystyki w Tajlandii

Inwestycja, która się opłaca

W przeciwieństwie do europejskiego rynku nieruchomości, który w ostatnich latach wyraźnie hamuje, Phuket notuje dynamiczne wzrosty. W niektórych rejonach ceny nieruchomości rosną nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Wysokie zyski przynosi także wynajem - zarówno krótkoterminowy, skierowany do turystów, jak i długoterminowy.

Wielu polskich inwestorów decyduje się na połączenie przyjemnego z pożytecznym - przez część roku wynajmują swoje apartamenty turystom, a w sezonie niskim sami spędzają tam urlop, korzystając z uroków tropikalnej wyspy.

Eksperci podkreślają, że jednym z kluczowych czynników napędzających wzrost cen nieruchomości na Phuket jest ograniczona liczba działek oraz szybki rozwój infrastruktury. Powstają nowe drogi, rozbudowywane jest lotnisko, a nowoczesna marina przyciąga coraz więcej zamożnych turystów i inwestorów.

Nieruchomości w Tajlandii zyskują na wartości w zawrotnym tempie. Wszystko nie tylko przez ogromny popyt, ale i rosnącą wartość gruntów na wyspie - podkreśla Martin Phillips, partner biura Phuket Plus.

To właśnie te czynniki sprawiają, że inwestycje w Phuket są dziś porównywane do boomu nieruchomości, jaki miał miejsce w Hiszpanii dwie dekady temu. Ograniczona podaż gruntów i dynamiczny rozwój infrastruktury powodują, że ceny mogą rosnąć jeszcze przez wiele lat.

Zobacz również:

17 000 domów, 38 odrzutowców i 52 jachty. Luksusy króla, o których nie śniłeś