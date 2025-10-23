Coraz więcej Polaków decyduje się na inwestycje w nieruchomości poza granicami kraju. Jednak zamiast tradycyjnych kierunków, takich jak Hiszpania, Bułgaria czy Cypr, wybierają teraz zupełnie nowy, egzotyczny kierunek – wyspę Phuket w Tajlandii. Polscy inwestorzy kupują tam apartamenty i domy na wynajem, licząc na rekordowe zyski i atrakcyjne ceny.

Wyspa Phuket w Tajlandii / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według danych lokalnych biur nieruchomości, aż 60 procent ich klientów stanowią obecnie Polacy. To zaskakujący zwrot na rynku, który jeszcze kilka lat temu był zdominowany przez inwestorów z Europy Zachodniej i Rosji. Co sprawia, że Phuket stało się tak popularne wśród Polaków?

Rekordowe zyski i atrakcyjne ceny

Phuket, największa wyspa Tajlandii, od lat przyciąga turystów z całego świata. W 2024 roku odwiedziło ją blisko 8,6 miliona turystów, a średnie obłożenie hoteli sięgało 80 procent w skali roku. W szczycie sezonu - od listopada do marca - niemal wszystkie miejsca noclegowe są zarezerwowane, co przekłada się na ogromny popyt na wynajem apartamentów i domów.

Jak podkreśla Martin Phillips z tajlandzkiego biura Phuket Plus, obsługującego klientów z Polski, ceny nieruchomości na wyspie są nadal niższe niż w Europie. Ceny nieruchomości w Phuket są nadal niższe od europejskich. Luksusowe apartamenty typu condo kosztują już od 450 tys. zł, czyli od ok. 14 tys. zł za metr kwadratowy - zaznacza w rozmowie z "Faktem".

To właśnie ta różnica cen, w połączeniu z ogromnym ruchem turystycznym, sprawia, że Polacy coraz chętniej lokują swoje oszczędności w egzotycznym raju.

Inwestycja, która się opłaca

W przeciwieństwie do europejskiego rynku nieruchomości, który w ostatnich latach wyraźnie hamuje, Phuket notuje dynamiczne wzrosty. W niektórych rejonach ceny nieruchomości rosną nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Wysokie zyski przynosi także wynajem - zarówno krótkoterminowy, skierowany do turystów, jak i długoterminowy.

Wielu polskich inwestorów decyduje się na połączenie przyjemnego z pożytecznym - przez część roku wynajmują swoje apartamenty turystom, a w sezonie niskim sami spędzają tam urlop, korzystając z uroków tropikalnej wyspy.

Eksperci podkreślają, że jednym z kluczowych czynników napędzających wzrost cen nieruchomości na Phuket jest ograniczona liczba działek oraz szybki rozwój infrastruktury. Powstają nowe drogi, rozbudowywane jest lotnisko, a nowoczesna marina przyciąga coraz więcej zamożnych turystów i inwestorów.

Nieruchomości w Tajlandii zyskują na wartości w zawrotnym tempie. Wszystko nie tylko przez ogromny popyt, ale i rosnącą wartość gruntów na wyspie - podkreśla Martin Phillips, partner biura Phuket Plus.

To właśnie te czynniki sprawiają, że inwestycje w Phuket są dziś porównywane do boomu nieruchomości, jaki miał miejsce w Hiszpanii dwie dekady temu. Ograniczona podaż gruntów i dynamiczny rozwój infrastruktury powodują, że ceny mogą rosnąć jeszcze przez wiele lat.