Według najnowszego rankingu magazynu Forbes z września 2025 roku, majątek Donalda Trumpa wynosi aż 7,3 miliarda dolarów. Skąd pochodzą te pieniądze i jak prezydent USA pomnaża swoje bogactwo?

Gigantyczny majątek Donalda Trumpa. Prawdopodobnie będzie się powiększał / Aaron Schwartz - Pool via CNP/Cover Images/East News / East News

W ciągu ostatniego roku Donald Trump powiększył swój majątek o 3 miliardy dolarów. Kluczowe źródła tego wzrostu to eksplozja wartości jego przedsięwzięć kryptowalutowych po zwycięstwie wyborczym oraz sukcesy w sądach, gdzie udało mu się uniknąć półmiliardowej kary. Dodatkowo, jego biznes licencyjny - oparty na sprzedaży praw do marki "Trump" - przyniósł kolejne 400 milionów dolarów.

Kryptowaluty i aktywa płynne – nowy filar fortuny

Największy udział w majątku Trumpa mają obecnie kryptowaluty i aktywa płynne, wyceniane na 2,4 miliarda dolarów. Wśród nich:

Aktywa płynne: 1,1 mld USD - głównie gotówka ze sprzedaży hotelu w Waszyngtonie i refinansowania nieruchomości w San Francisco.

- głównie gotówka ze sprzedaży hotelu w Waszyngtonie i refinansowania nieruchomości w San Francisco. Memecoin Trumpa: 709 mln USD - własna kryptowaluta, którą przywódca USA wprowadził na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej kadencji

- własna kryptowaluta, którą przywódca USA wprowadził na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej kadencji World Liberty Financial: 338 mln US D - główny projekt kryptowalutowy rodziny Trumpów, również zaczął wzrastać po wyborach prezydenckich

D - główny projekt kryptowalutowy rodziny Trumpów, również zaczął wzrastać po wyborach prezydenckich Stablecoin USD1: 235 mln USD - cyfrowa waluta powiązana z dolarem, wykorzystywana m.in. przez inwestorów z Bliskiego Wschodu.

Media społecznościowe i golf – kolejne miliardy

Trump jest właścicielem spółki Trump Media and Technology Group, do której należy platforma społecznościowa Truth Social. Mimo niewielkich przychodów (3,6 mln USD w 2024 roku) i dużych strat, wartość udziałów Trumpa w tej firmie Forbes szacuje na 2 miliardy dolarów.

Oprócz inwestycji w nowe technologie, klan Trumpów jest także właścicielem klubów golfowych, przynoszących gigantyczne zyski.

Kluby golfowe i resorty: 1,3 mld USD - Trump posiada 10 pól golfowych w USA oraz trzy w Europie.

- Trump posiada 10 pól golfowych w USA oraz trzy w Europie. Mar-a-Lago: 458 mln USD - prywatny klub na Florydzie, który zyskał na popularności dzięki politycznej aktywności Trumpa.

- prywatny klub na Florydzie, który zyskał na popularności dzięki politycznej aktywności Trumpa. Trump National Doral Miami: 255 mln USD - jeden z najbardziej znanych resortów golfowych w USA.

Nieruchomości – fundament imperium

Trump wciąż posiada rozległe portfolio nieruchomości, wyceniane na 1,2 miliarda dolarów. Wśród najważniejszych:

6 East 57th Street (Nowy Jork): 148 mln USD

1290 Avenue of the Americas (Nowy Jork): 137 mln USD (30 proc. udziałów)

555 California Street (San Francisco): 120 mln USD (30% udziałów)

Trump Tower: 115 mln USD

Trump Park Avenue: 94 mln USD

Cztery domy na Florydzie: 92 mln USD

Inne aktywa i zobowiązania

Trump jest także właścicielem marki - tu nie ma zaskoczenia - "Trump". Licencje związane z nią przeżywają boom po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu i wycenia się je 501 mln USD.

Oprócz tego mamy: samoloty i helikoptery o wartości 11 mln USD, pożyczki udzielone dzieciom na kwotę - bagatela - 5 mln USD.

Trump wciąż zmaga się jednak z problemami prawnymi. Jego zobowiązania z tego tytułu Forbes szacuje na minus 95 milionów dolarów, głównie w związku z procesami cywilnymi.

Donald Trump nie tylko utrzymał, ale i znacząco powiększył swój majątek po powrocie do Białego Domu. Jego fortuna opiera się dziś nie tylko na nieruchomościach, ale także na nowoczesnych technologiach i kryptowalutach. Według Forbesa, w miarę trwania drugiej kadencji, można spodziewać się dalszego wzrostu majątku prezydenta.