Według najnowszego rankingu magazynu Forbes z września 2025 roku, majątek Donalda Trumpa wynosi aż 7,3 miliarda dolarów. Skąd pochodzą te pieniądze i jak prezydent USA pomnaża swoje bogactwo?
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
W ciągu ostatniego roku Donald Trump powiększył swój majątek o 3 miliardy dolarów. Kluczowe źródła tego wzrostu to eksplozja wartości jego przedsięwzięć kryptowalutowych po zwycięstwie wyborczym oraz sukcesy w sądach, gdzie udało mu się uniknąć półmiliardowej kary. Dodatkowo, jego biznes licencyjny - oparty na sprzedaży praw do marki "Trump" - przyniósł kolejne 400 milionów dolarów.
Największy udział w majątku Trumpa mają obecnie kryptowaluty i aktywa płynne, wyceniane na 2,4 miliarda dolarów. Wśród nich:
- Aktywa płynne: 1,1 mld USD - głównie gotówka ze sprzedaży hotelu w Waszyngtonie i refinansowania nieruchomości w San Francisco.
- Memecoin Trumpa: 709 mln USD - własna kryptowaluta, którą przywódca USA wprowadził na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej kadencji
- World Liberty Financial: 338 mln USD - główny projekt kryptowalutowy rodziny Trumpów, również zaczął wzrastać po wyborach prezydenckich
- Stablecoin USD1: 235 mln USD - cyfrowa waluta powiązana z dolarem, wykorzystywana m.in. przez inwestorów z Bliskiego Wschodu.
Trump jest właścicielem spółki Trump Media and Technology Group, do której należy platforma społecznościowa Truth Social. Mimo niewielkich przychodów (3,6 mln USD w 2024 roku) i dużych strat, wartość udziałów Trumpa w tej firmie Forbes szacuje na 2 miliardy dolarów.
Oprócz inwestycji w nowe technologie, klan Trumpów jest także właścicielem klubów golfowych, przynoszących gigantyczne zyski.
- Kluby golfowe i resorty: 1,3 mld USD - Trump posiada 10 pól golfowych w USA oraz trzy w Europie.
- Mar-a-Lago: 458 mln USD - prywatny klub na Florydzie, który zyskał na popularności dzięki politycznej aktywności Trumpa.
- Trump National Doral Miami: 255 mln USD - jeden z najbardziej znanych resortów golfowych w USA.
Trump wciąż posiada rozległe portfolio nieruchomości, wyceniane na 1,2 miliarda dolarów. Wśród najważniejszych:
- 6 East 57th Street (Nowy Jork): 148 mln USD
- 1290 Avenue of the Americas (Nowy Jork): 137 mln USD (30 proc. udziałów)
- 555 California Street (San Francisco): 120 mln USD (30% udziałów)
- Trump Tower: 115 mln USD
- Trump Park Avenue: 94 mln USD
- Cztery domy na Florydzie: 92 mln USD
Trump jest także właścicielem marki - tu nie ma zaskoczenia - "Trump". Licencje związane z nią przeżywają boom po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu i wycenia się je 501 mln USD.
Oprócz tego mamy: samoloty i helikoptery o wartości 11 mln USD, pożyczki udzielone dzieciom na kwotę - bagatela - 5 mln USD.
Trump wciąż zmaga się jednak z problemami prawnymi. Jego zobowiązania z tego tytułu Forbes szacuje na minus 95 milionów dolarów, głównie w związku z procesami cywilnymi.
Donald Trump nie tylko utrzymał, ale i znacząco powiększył swój majątek po powrocie do Białego Domu. Jego fortuna opiera się dziś nie tylko na nieruchomościach, ale także na nowoczesnych technologiach i kryptowalutach. Według Forbesa, w miarę trwania drugiej kadencji, można spodziewać się dalszego wzrostu majątku prezydenta.