Statek wycieczkowy z turystami na pokładzie utknął na mieliźnie na Wiśle w okolicach Kazimierza Dolnego na Lubelszczyźnie. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Na ewakuację czeka kilkadziesiąt osób. Na zdjęciach, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM widać, że są wśród nich rodziny z dziećmi.
Na miejscu jest już policja. Powiadomieni zostali też strażacy, którzy najprawdopodobniej przy pomocy łodzi będą ewakuować turystów ze statku.
Ze względu na niski stan wody ewakuacja może zająć nawet ponad godzinę.
