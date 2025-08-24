Statek wycieczkowy z turystami na pokładzie utknął na mieliźnie na Wiśle w okolicach Kazimierza Dolnego na Lubelszczyźnie. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Statek z turystami utknął na mieliźnie / Gorąca Linia RMF FM

Na ewakuację czeka kilkadziesiąt osób. Na zdjęciach, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM widać, że są wśród nich rodziny z dziećmi.

Na miejscu jest już policja. Powiadomieni zostali też strażacy, którzy najprawdopodobniej przy pomocy łodzi będą ewakuować turystów ze statku.

Ze względu na niski stan wody ewakuacja może zająć nawet ponad godzinę.