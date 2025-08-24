Tragiczne skutki pożaru domu jednorodzinnego w Gniewie (Pomorskie). Zginęła kobieta i niemowlę - poinformowała straż pożarna. Służby wyjaśniają okoliczności i przyczyny pojawienia się ognia.
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze domu mieszkalnego w Gniewie o godz. 2.46.
Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano z budynku jedną osobę. Ratownicy ustalili jednak, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie osoby.
Odnaleźli je i ewakuowali.
Niestety, u kobiety oraz 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo intensywnych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych obu poszkodowanym - poinformował kpt. Michał Myrda ze straży pożarnej w Tczewie.
Pożar został opanowany i ugaszony.
W działaniach udział brało łącznie dziewięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Na miejscu służby wyjaśniają okoliczności i przyczyny powstania pożaru.