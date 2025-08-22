Trzy młode osoby trafiły do szpitala po groźnie wyglądającym wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Zderzenie czterech aut wywołało wielogodzinne utrudnienia. Okoliczności wypadku bada policja.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Głogowie Małopolskim / KMP Rzeszów / Policja

Policjanci dostali informację o wypadku na ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim w czwartek ok. godz. 17:30. Zderzyły się tam cztery auta - dwie osobówki, ciężarówka i auto dostawcze.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Rzeszów / Policja

Jak doszło do wypadku? Ze wstępnych ustaleń rzeszowskiej policji wynika, że 49-letni kierowca osobówki, który jechał w kierunku Rzeszowa, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autem dostawczym. Siła odrzutu sprawiła, że uderzyło ono w ciężarówkę. Z kolei auto kierowane przez 49-latka zderzyło się jeszcze z inną osobówką.

Jedno z aut uczestniczących w wypadku / KMP Rzeszów / Policja

Policja informuje o trzech osobach rannych, które trafiły do szpitala. To 22-latek i dwoje 26-latków.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Rzeszów / Policja

Utrudnienia po wypadku zakończyły się dopiero ok. północy. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada teraz policja.