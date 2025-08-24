Groźny wypadek na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W nocy z soboty na niedzielę samochód potrącił przechodzącą na zielonym świetle 25-latkę. Kierowca nie zatrzymał się i uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala.

Zobacz również:

Do groźnego wypadku doszło na ul. Marszałkowskiej przy Rondzie Dmowskiego około godz. 1:00 w nocy. Potrącona została młoda kobieta przechodząca na zielonym świetle. Z urazem głowy trafiła do szpitala.

Kierowca uciekł. 

Policjanci zatrzymali sprawcę

Jak informuje reporter RMF FM, Jakub Rybski chwilę po tym zdarzeniu policjanci ze stołecznego wydziału wywiadowczego znaleźli w Alejach Jerozolimskich hondę z rozbitą maską i zbitą przednią szybą.

Uszkodzenia pojazdu sugerowały wcześniejszą kolizję, zwłaszcza że auto znajdowało się zaledwie kilometr od miejsca wypadku. 

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, którym okazał się 27-letni Gruzin, a także pasażera, 33-letniego Ukraińca. 

Kierujący miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast obywatel Ukrainy prawie dwa promile. 

Obydwaj trafili do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani. 

Opracowanie: