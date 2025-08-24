Statek wycieczkowy z turystami na pokładzie utknął na mieliźnie na Wiśle w okolicach Kazimierza Dolnego na Lubelszczyźnie. Konieczna była ewakuacja. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Na ewakuację czekało kilkadziesiąt osób. Na zdjęciach, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM widać, że były wśród nich rodziny z dziećmi.
Na miejsce skierowano policję i straż pożarną.
Ewakuacja turystów odbyła się z wykorzystaniem łodzi.
