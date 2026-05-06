Rząd zdecydował o skierowaniu umowy handlowej z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska domaga się zbadania legalności procedowania porozumienia, które budzi sprzeciw części państw członkowskich.
Wicepremier, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę we wpisie na platformie X, że Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
"Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE" - podkreślił. "Od wielu miesięcy realnie działamy w tej sprawie. Wywalczyliśmy już klauzule bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości. To są konkrety" - dodał.