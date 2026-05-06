Skarga może, ale nie musi zablokować umowy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podkreślał w ostatnich dniach, że skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może, ale nie musi zablokować umowy z Mercosurem, bo decyzja w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej. Wyjaśnił, że Polska nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe stosowanie od 1 maja; chce, aby TSUE przyjrzał się, jak były podejmowane te decyzje. Przypominał, że polski rząd od początku sprzeciwiał się umowie UE z krajami Mercosuru.

Pod koniec stycznia Parlament Europejski skierował wniosek do TSUE o zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami. W połowie marca Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski niezależnie od skargi złożonej przez PE.

Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia do TSUE umowy UE - Mercosur.

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru 17 stycznia 2026 r. podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.