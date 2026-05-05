Informacje o katastrofie samolotu gaśniczego potwierdziła rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik. Dodała, że był czarterowany przez RDLP w Warszawie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to warunki atmosferyczne były przyczyną katastrofy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do wypadku doszło w ostatniej fazie lotu.