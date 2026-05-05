W rejonie wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja w województwie lubelskim doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął pilot - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia pożaru lasu.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Tragiczne wieści napływają z województwa lubelskiego. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, we wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja doszło we wtorek do katastrofy lotniczej.
Rozbił się tam samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia pożaru lasu. W wypadku zginął pilot samolotu. Maszyna rozbiła na skraju kompleksu leśnego, który dziś po południu zajął się ogniem. Wiadomo, że pożar lasu objął około 150 hektarów. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze przez kilka godzin.