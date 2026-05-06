IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla części południowo-zachodnich województw. W środę i czwartek strefa opadów będzie się stopniowo przemieszczała się z Polski północnej i zachodniej w kierunku centrum oraz na południowy wschód. RCB ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach.
W środę w całej Polsce możliwe są opady deszczu, najintensywniejsze na Pomorzu oraz miejscami w zachodniej części kraju. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie w ciągu dnia miejscami pojawią się burze, ale nie będą gwałtowne. Podczas burz możliwe są przelotne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km/h. Na Suwalszczyźnie możliwe porywy do 70 km/ oraz grad.
Najchłodniej będzie w woj. pomorskim i zachodniopomorskim, gdzie nad morzem temperatura będzie wynosiła ok. 7 st. C, a w głębi regionów od 8 st. C do 10 st. C. Na zachodzie od 12 st. C do 17 st. C. W centrum termometry pokażą od 20 st. C do 23 st. C, a najcieplej będzie na południowym wschodzie od 25 st. C do 27 st. C.
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województwa dolnośląskiego oraz dla części woj. wielkopolskiego i opolskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h" - poinformował Instytut. Aktualne pozostają alerty przed silnym wiatrem dla woj. podkarpackiego.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.