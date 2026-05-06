Najzimniej nad morzem

W nocy ze środy na czwartek na północy i zachodzie pochmurnie, tam miejscami na północy i zachodzie opady jednostajne o słabym natężeniu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego oraz przelotne opady deszczu. Najchłodniej nad morzem od 5 st. C, w centrum od 8 st. C do 12 st. C, najcieplej na południowym zachodzie do 16 st. C.

W czwartek w całym kraju przelotne opady deszczu, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane są burzę z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm. Porywy wiatru podczas burz mogą wynieść do 65 km/h, lokalnie do 70 km/h oraz opady gradu.

Temperatura od 9 st. C nad morzem, na północy i zachodzie Polski od 11 st. C do 13 st. C, w centralnej Polsce do 23 st. C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, od 24 st. C do 25 st. C.

W nocy z czwartku na piątek miejscami we wschodniej części kraju możliwe burze oraz przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 st. C na północy, ok. 8 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie.

Deszcz nie pomoże w gaszeniu pożarów?

Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz zwrócił uwagę również, że na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, możliwe są w środę przelotne opady deszczu i burze, jednak w godzinach późno popołudniowych.

Będą to zjawiska lokalne i suma upadów wyniesie do ok. 10 mm. Więc raczej to nie wpłynie na sytuację pożarową. Dodatkowo dzisiaj, w środę, jest wietrznie i bardzo ciepło, do ok. 26 st. C i okresami dość silny wiatr, miejscami do 60 km/h - powiedział synoptyk. Zaznaczył jednak, że w czwartek chmur na tym obszarze będzie więcej i skłonność do przelotnych opadów deszczu i burz będzie większa.

Temperatura maksymalna spadnie na Lubelszczyźnie do 22-24 st. C i prognozowana suma opadów podczas burz na tym obszarze może wynieść do 20 mm. Natomiast burza to zjawisko lokalne. Miejmy nadzieję, że również w tym obszarze się pojawi i pomoże w opanowaniu sytuacji - zaznaczył.