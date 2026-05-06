IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla części południowo-zachodnich województw. W środę i czwartek strefa opadów będzie się stopniowo przemieszczała się z Polski północnej i zachodniej w kierunku centrum oraz na południowy wschód. RCB ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach.

  • Strefa opadów stopniowo przesuwa się z północnej i zachodniej Polski w kierunku centrum i południowego wschodu.
  • IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla województw: dolnośląskiego, części wielkopolskiego i opolskiego.
Intensywne opady deszczu

W środę w całej Polsce możliwe są opady deszczu, najintensywniejsze na Pomorzu oraz miejscami w zachodniej części kraju. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie w ciągu dnia miejscami pojawią się burze, ale nie będą gwałtowne. Podczas burz możliwe są przelotne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km/h. Na Suwalszczyźnie możliwe porywy do 70 km/ oraz grad.

Najchłodniej będzie w woj. pomorskim i zachodniopomorskim, gdzie nad morzem temperatura będzie wynosiła ok. 7 st. C, a w głębi regionów od 8 st. C do 10 st. C. Na zachodzie od 12 st. C do 17 st. C. W centrum termometry pokażą od 20 st. C do 23 st. C, a najcieplej będzie na południowym wschodzie od 25 st. C do 27 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województwa dolnośląskiego oraz dla części woj. wielkopolskiego i opolskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h" - poinformował Instytut. Aktualne pozostają alerty przed silnym wiatrem dla woj. podkarpackiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Najzimniej nad morzem

W nocy ze środy na czwartek na północy i zachodzie pochmurnie, tam miejscami na północy i zachodzie opady jednostajne o słabym natężeniu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego oraz przelotne opady deszczu. Najchłodniej nad morzem od 5 st. C, w centrum od 8 st. C do 12 st. C, najcieplej na południowym zachodzie do 16 st. C.

W czwartek w całym kraju przelotne opady deszczu, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane są burzę z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm. Porywy wiatru podczas burz mogą wynieść do 65 km/h, lokalnie do 70 km/h oraz opady gradu.

Temperatura od 9 st. C nad morzem, na północy i zachodzie Polski od 11 st. C do 13 st. C, w centralnej Polsce do 23 st. C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, od 24 st. C do 25 st. C.

W nocy z czwartku na piątek miejscami we wschodniej części kraju możliwe burze oraz przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 st. C na północy, ok. 8 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie.

Deszcz nie pomoże w gaszeniu pożarów?

Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz zwrócił uwagę również, że na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, możliwe są w środę przelotne opady deszczu i burze, jednak w godzinach późno popołudniowych.

Będą to zjawiska lokalne i suma upadów wyniesie do ok. 10 mm. Więc raczej to nie wpłynie na sytuację pożarową. Dodatkowo dzisiaj, w środę, jest wietrznie i bardzo ciepło, do ok. 26 st. C i okresami dość silny wiatr, miejscami do 60 km/h - powiedział synoptyk. Zaznaczył jednak, że w czwartek chmur na tym obszarze będzie więcej i skłonność do przelotnych opadów deszczu i burz będzie większa.

Temperatura maksymalna spadnie na Lubelszczyźnie do 22-24 st. C i prognozowana suma opadów podczas burz na tym obszarze może wynieść do 20 mm. Natomiast burza to zjawisko lokalne. Miejmy nadzieję, że również w tym obszarze się pojawi i pomoże w opanowaniu sytuacji - zaznaczył. 

Alert RCB ws. zagrożenia pożarowego

Do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie i jego sąsiedztwie.

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Kraków, krakowski, chrzanowski, wielicki, wadowicki, miechowski, myślenicki, olkuski, suski, nowosądecki, proszowicki, Tarnów).

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 ha lasów. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

W związku z tym również w środę rano RCB ostrzegło przed pożarem lasu i groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Dodatkowo radziło, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. "W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.

