W lesie koło Krzywowierzby, miejscowości w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na miejscu pracują policjanci, ale sprawę mają przejąć żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, to najprawdopodobniej pozostałości jednej z rakiet do zwalczania dronów, która we wrześniu w Wyrykach trafiła w budynek mieszkalny.

W lesie koło Krzywowierzby, miejscowości w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego / Bartosz Skonieczny / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w poniedziałek przed południem o znalezisku poinformował włodawskich policjantów 70-latek, który prowadził wycinkę drzew na swojej działce leśnej.

Z jego relacji wynikało, że mogą to być szczątki należącego do wojska obiektu powietrznego - drona lub rakiety.

Pozostałości są wbite w drzewo i ziemię, mają po kilkadziesiąt centymetrów, są w szarym kolorze, a na niektórych widać oznaczenia w języku angielskim.

Mężczyzna natrafił na nie około dwóch kilometrów od zabudowań, były w trudno dostępnym leśnym terenie. Na miejscu są policjanci i strażacy, a także Żandarmeria Wojskowa.

O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Okręgowa w Lublinie, której 8. Wydział do spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie w sprawie ponad 20 rosyjskich dronów , które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ub. r. Policja nie wyklucza, że nowe znalezisko ma związek z tymi zdarzeniami.

Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, to najprawdopodobniej pozostałości jednej z rakiet do zwalczania dronów, która we wrześniu w Wyrykach trafiła w budynek mieszkalny.

Wstępnie wersję o rakiecie wystrzelonej w nocy z 9 na 10 września wojsko ocenia jako "wysoce prawdopodobną". Jest ona poważnie brana pod uwagę, między innymi ze względu na obszar, w którym znaleziono szczątki. W tych okolicach prowadzone były poszukiwania wystrzelonych rakiet. Część z trzech użytych znaleziono. Brakowało jednak wielu ich elementów.

Kolejna sprawa, to wygląd tych kilku wbitych w drzewo i ziemię szczątków - są szare, kilkudziesięciocentymetrowe, na niektórych są oznaczenia w języku angielskim.

Kolejne znajdowane drony

W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ub. r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) zniszczony został dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.