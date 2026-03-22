Poważna awaria magistrali wodociągowej w Zamościu na Lubelszczyźnie. Rano w całym 60-tysięcznym mieście były problemy z wodą.

Niedzielny poranek niemiło zaskoczył niemal wszystkich mieszkańców Zamościa. Z powodu poważnej awarii magistrali wodociągowej przy ul. Peowiaków, rano w całym mieście były problemy z ciśnieniem i brakiem wody w kranach.

Po godz. 9 sytuacja została opanowana. Utrudnienia są jednak ciągle na osiedlu Peowiaków. Zostaną tam podstawione beczkowozów.

Całkowite usuwanie awarii może zająć 6-8 godzin.

Na ulicy Peowiaków występują utrudnienia, dlatego została czasowo zamknięta dla ruchu.