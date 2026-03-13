Groźny wypadek na trasie Bidaczów – Łazory (Lubelskie). W wyniku zderzenia Volkswagena i Fiata aż trzy osoby trafiły do szpitali, a popularny „maluch” dosłownie rozpadł się na dwie części. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i apeluje o ostrożność na drogach.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek po godzinie 14:00 na trasie Bidaczów – Łazory w powiecie biłgorajskim.

Jak wynika z ustaleń policji, kierujący Volkswagenem 64-letni mieszkaniec gminy Biszcza zaczął wyprzedzać w momencie, gdy jadący przed nim Fiat 126p prowadzony przez 44-latka z gminy Obsza, skręcał w lewo.

Fiat rozpadł się na dwie części

Siła zderzenia była ogromna. Fiat, popularnie nazywany „maluchem”, został rozerwany na dwie części.

Volkswagen po kolizji wylądował w przydrożnym rowie. W wyniku wypadku do szpitala przetransportowano kierowcę Fiata oraz dwoje pasażerów Volkswagena w wieku 45 lat.

Dwie osoby nadal pozostają pod opieką lekarzy. Na szczęście 7-letni chłopiec, który podróżował Fiatem, nie odniósł żadnych obrażeń.

Policjanci potwierdzili, że obaj kierujący byli trzeźwi. Funkcjonariusze wyjasniają okoliczności wypadku.