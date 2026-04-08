39-latek i jego 35-letnia partnerka odpowiedzą za włamanie w Lublinie i kradzież biżuterii wartej ponad 1,2 mln złotych. Kobieta, była pracownica jubilera, miała przekazać kluczowe informacje wspólnikowi, który w przebraniu sforsował zabezpieczenia i wyniósł złote pierścionki, naszyjniki, bransolety oraz zegarki.
- Policjanci z Lublina zatrzymali 39-latka i jego 35-letnią partnerkę podejrzanych o włamanie do jubilera.
- Łupem padła biżuteria warta ponad 1,2 miliona złotych.
Pod koniec marca w dzielnicy LSM w Lublinie doszło do spektakularnego włamania. Jak poinformowała policja, zamaskowany sprawca w ciągu kilku minut zdołał wynieść od jubilera złote pierścionki, naszyjniki, bransolety, zegarki oraz inne kosztowności. Pokrzywdzona firma oszacowała straty na ponad 1,2 miliona złotych.
Policjanci wpadli na ślad włamywaczy - dowody zebrane na miejscu oraz analizy operacyjne pozwoliły na wytypowanie podejrzanych.
Zatrzymano dwójkę mieszkańców Lublina: 39-letniego mężczyznę i 35-letnią kobietę. Jak ustalili śledczy, kobieta pracowała wcześniej u jubilera i prawdopodobnie przekazała partnerowi istotne informacje, które pomogły w napadzie.
Podejrzany tuż po zamknięciu sklepu, w peruce, włamał się do środka i zabrał najcenniejsze przedmioty. Przy zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 20 tysięcy złotych w gotówce.
W sobotę zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem dotyczącej mienia znacznej wartości.
39-latek decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Jego wspólniczka została objęta policyjnym dozorem.
Za ten czyn grozi im nawet do 10 lat więzienia.