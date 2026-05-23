Paweł Pawlikowski odebrał statuetkę za reżyserię "Ojczyzny" podczas sobotniej gali zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jury doceniło równorzędną nagrodą także Javiera Calvo i Javiera Ambrossi za "La bola negra".

"Ojczyzna" to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu "Zimnej wojny", która w 2018 r. również zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Polak współtworzył scenariusz z Henkiem Handloegtenem. Sercem opowieści są relacje niemieckiego pisarza (w tej roli Hanns Zischler) z jego córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl).

Akcja rozgrywa się w 1949 r., w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

Wcześniej nagrodę jury otrzymał obraz "The Dreamed Adventure" Valeski Grisebach.

Laureatów konkursu głównego wyłonili: południowokoreański reżyser, scenarzysta i producent Park Chan-wook (przewodniczący), amerykańska aktorka i producentka Demi Moore, irlandzko-etiopska aktorka i producentka Ruth Negga, belgijska reżyserka i scenarzystka Laura Wandel, chińska reżyserka i scenarzystka Chloé Zhao, chilijski reżyser i scenarzysta Diego Céspedes, francusko-amerykański aktor Isaach De Bankolé, szkocki scenarzysta Paul Laverty oraz szwedzki aktor Stellan Skarsgård.