Nowe ścieżki rowerowe na Roztoczu - ambitna inwestycja do 2028 roku

W środę w Kraśniku podpisano dwie umowy dotyczące dofinansowania projektu "Rowerowe Roztocze". Dzięki nim do końca 2028 roku powstanie około 125 kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych, które połączą Kraśnik z miejscowością Siedliska w gminie Lubycza Królewska. Nowa trasa będzie przebiegać przez malownicze tereny Roztocza, uzupełniając Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, który po zakończeniu inwestycji osiągnie długość ponad 275 kilometrów.

Szczegóły inwestycji i finansowanie

Koszt realizacji projektu wyniesie 263 miliony złotych, z czego ponad 187 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. Inwestycja jest częścią szerszego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach którego do województwa trafi łącznie około 2,4 miliarda euro. Środki te pochodzą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Trasa przez powiaty i wsparcie dla rowerzystów

Nowe ścieżki rowerowe będą prowadzić przez powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, tomaszowski oraz zamojski. Ponad 100 kilometrów tras przebiegnie przez tereny wiejskie, co ma sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej w regionie. W ramach inwestycji powstanie także 15 miejsc obsługi rowerzystów, wyposażonych w wiaty, stojaki, stacje napraw oraz ładowania rowerów. Dodatkowo zaplanowano budowę parkingów rowerowych i siedmiu punktów ładowania pojazdów elektrycznych, takich jak rowery i skutery.

Potencjał turystyczny Roztocza

Według szacunków, z nowej trasy rowerowej na Roztoczu będzie korzystać rocznie około 185 tysięcy osób. Marszałek województwa lubelskiego podkreślił, że region, choć nie jest atrakcyjny dla wielkich inwestorów technologicznych ze względu na bliskość granicy, może stać się ważnym ośrodkiem turystyki rowerowej. Nowa infrastruktura ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania regionem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Obecnie w województwie lubelskim znajduje się około 1,7 tysiąca kilometrów ścieżek rowerowych. Planowana inwestycja znacząco powiększy tę sieć, umożliwiając jeszcze większej liczbie osób aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i poznawanie uroków Roztocza.