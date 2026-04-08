Najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak stwierdził, spadki cen ropy przełożą się na niższe ceny paliw, ale zajmie to kilka dni.

Czy tankowanie będzie tańsze?

Ceny ropy spadły na światowych rynkach - WTI potaniała o ponad 16 proc. do niespełna 94 dolarów za baryłkę, Brent o prawie 16 proc. do ponad 92 dolarów.

Spadki cen ropy przełożą się na ceny paliw na stacjach, ale potrzeba na to kilku dni - zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.

Domański o cenach paliw w Polsce

Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie - powiedział w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni - bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw - wskazał Domański.

W środę cena ropy WTI spadła o ponad 16 proc., do niespełna 94 dolarów za baryłkę, a ropa Brent potaniała o prawie 16 proc., do nieco ponad 92 dolarów.

Minister Domański podkreślił, że poza spadkami cen ropy, widoczne są także spadki cen produktów gotowych, w tym oleju napędowego.

"Ceny Paliwa Niżej". Co z rządowym programem?

Minister był pytany, co będzie dalej z rządowym programem, którego celem jest obniżka cen paliw.

Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacjach. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuację, czy należy wydłużać daty rozporządzeń - powiedział Domański.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę - do 15 kwietnia.

Andrzej Domański pytany był także o podatek od nadmiarowych zysków wynikających z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek - powiedział minister i dodał, że trwają prace nad ustawą, która miałaby wprowadzić taką daninę. W tym miesiącu na pewno będą gotowe rozwiązania - dodał.

Przyjęty przez rząd pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) ma charakter tymczasowy. W ramach pakietu wprowadzono również ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które ogłasza codziennie minister energii.