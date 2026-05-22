Od północy z piątku na sobotę w całym Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Ograniczenia nie obejmują lokali gastronomicznych, takich jak restauracje czy puby.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych, od 23 maja w godzinach od 23:00 do 6:00 rano nie będzie można kupić alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej na terenie Lublina.

Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych, które mogą nadal serwować alkohol swoim gościom.

W pierwszej fazie obowiązywania nowych przepisów, czyli do końca 2026 roku, zakaz obejmie około 70 placówek spośród 600 sklepów posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu. Od 1 stycznia 2027 roku godziny zakazu zostaną wydłużone i będą obowiązywać już od 22:00.





Kontrole i egzekwowanie zakazu

Przestrzeganie nowych przepisów będzie kontrolowane przez straż miejską i policję. Służby mogą wejść do sklepu i sprawdzić, czy zakaz jest przestrzegany.

Dodatkowo Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin będzie mógł przeprowadzać kontrole na podstawie zgłoszeń lub podczas corocznych inspekcji, analizując wydruki z kas fiskalnych.



Powody wprowadzenia nocnej prohibicji

W uzasadnieniu uchwały radni podkreślili, że celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie liczby interwencji służb związanych z zakłócaniem porządku, ciszy nocnej i aktami wandalizmu

Według inicjatorów pomysłu zwiększy się za to poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort życia mieszkańców. Zwrócono także uwagę na apel Naczelnej Rady Lekarskiej, która wskazuje, że ograniczenie sprzedaży alkoholu może odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i skrócić czas oczekiwania pacjentów.



Według danych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2025 roku odnotowano około 3,8 tysiąca wykroczeń związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Straż miejska nałożyła ponad 1,1 tysiąca mandatów karnych - najczęściej na Placu Lecha Kaczyńskiego, Placu Dominikańskim i w Ogrodzie Saskim.

Projekt uchwały w sprawie nocnej prohibicji został pozytywnie zaopiniowany przez większość rad dzielnic - 17 z 27. Za przyjęciem przepisów głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, a cztery osoby wstrzymały się od głosu.



Nocna prohibicja w innych miastach

Lublin dołącza do grona miast, które zdecydowały się na wprowadzenie nocnej prohibicji. W latach 2018-2024 podobne ograniczenia wprowadziło około 180 gmin w Polsce.

Od początku tego roku zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązuje m.in. w Opolu, Kole i Kielcach.

Nowe przepisy w Lublinie mają obowiązywać do końca 2026 roku w obecnym kształcie, a od 2027 roku zostaną jeszcze zaostrzone.