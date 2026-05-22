Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł, która upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. To kolejna emisja z popularnej serii "Odkryj Polskę", mającej na celu promowanie najważniejszych zabytków i miejsc historycznych naszego kraju. Moneta dostępna jest od 22 maja 2026 roku w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym banku.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (fot. Wojtek Jargiło/PAP); nowa moneta z serii "Odkryj Polskę" (fot. materiały prasowe Narodowego Banku Polskiego)

Moneta z wizerunkiem pałacu - szczegóły emisji

Na rewersie nowej okolicznościowej monety 5 zł umieszczono widok na dziedziniec i frontową elewację pałacu w Kozłówce. Na boku monety znajduje się ośmiokrotnie powtórzony napis "NBP", rozdzielony gwiazdkami. Projekt monety przygotowała Dobrochna Surajewska, a produkcją zajęła się Mennica Polska SA. Nakład monety wynosi do 1 000 000 sztuk. Jej średnica to 24 mm, a masa - 6,54 g.

Rewers nowej monety okolicznościowej z serii "Odkryj Polskę" / Narodowy Bank Polski

Emisja monet okolicznościowych przez Narodowy Bank Polski to nie tylko sposób na upamiętnienie ważnych miejsc i wydarzeń, ale także okazja do popularyzowania polskiej historii, kultury i tradycji. Każda moneta posiada nominał, wizerunek orła oraz napis "Rzeczpospolita Polska" i rok emisji. Nowa moneta z Kozłówką to wyjątkowa propozycja dla kolekcjonerów i miłośników polskiego dziedzictwa.

Awers nowej monety okolicznościowej z serii "Odkryj Polskę" / Narodowy Bank Polski / Materiały prasowe

Z kolei od 8 czerwca br. Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł "50. rocznica Czerwca ’76".

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce - perła Lubelszczyzny

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów arystokratycznych w Polsce. Położony na 21,7 ha, został wzniesiony w XVIII wieku jako letnia rezydencja Michała Bielińskiego. W 1799 roku posiadłość nabył Aleksander Zamoyski, a obecny wygląd pałacu i otaczających go budynków to efekt rozbudowy przeprowadzonej na przełomie XIX i XX wieku przez Konstantego Zamoyskiego. W 1903 r. wokół swojej stałej rodowej siedziby hrabia utworzył ordynację liczącą ponad 7600 hektarów.

Kompleks zachował układ późnobarokowego założenia "między dziedzińcem a ogrodem". Pałac otaczają symetrycznie rozmieszczone budynki, w tym pawilony, kordegardy, oficyny, kaplica wzorowana na wersalskiej oraz monumentalna brama główna. Wnętrza pałacu zachwycają oryginalnym wystrojem architektonicznym z przełomu XIX i XX wieku oraz bogatą kolekcją dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego i pamiątek rodzinnych Zamoyskich.

Majątek został upaństwowiony w 1944 r., a w jego murach powstało muzeum, które od 1992 roku funkcjonuje jako Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W 2007 roku kompleks otrzymał tytuł Pomnika Historii. Wśród atrakcji znajdują się m.in. ekspozycja pojazdów konnych, galeria sztuki powojennej, kaplica pałacowa oraz barokowy ogród francuski z XIX-wieczną fontanną i pomnikiem żołnierzy napoleońskich. Park otaczający pałac zachwyca różnorodnością drzewostanu, wśród którego wyróżniają się wiekowe dęby, lipy, klony oraz pomnikowe okazy.