Na godzinę 12:00 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ma to związek z wybuchem, do którego doszło we wtorek o godzinie 15:40 w skupie zboża w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Zginęło dwóch mężczyzn: pracownik skupu oraz rolnik, który przywiózł zboże. Polskie władze potwierdziły, że eksplodował pocisk produkcji rosyjskiej. Nie ma jednak pewności, kto wystrzelił pocisk. Mimo to do MSZ został wezwany ambasador Rosji, a ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało, że doniesienia o rzekomym udziale rosyjskich rakiet w eksplozji w Przewodowie są nieprawdziwe i jest to "prowokacja mająca na celu dalszą eskalację". Nad ranem polskiego czasu prezydent USA powiedział, że "wstępne informacje przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona z Rosji". Jak stwierdził ma o tym świadczyć trajektoria lotu.