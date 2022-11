Tylko Rosja odpowiada za rosnące ryzyko dla krajów sąsiednich - oświadczył Mychajło Podoljak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wezwał Europę do "zamknięcia nieba nad Ukrainą" również dla "własnego bezpieczeństwa".

Służby na terenie miejscowości Przewodów / Wojtek Jargiło / PAP

"Jedynie Rosja jest odpowiedzialna za wojnę na Ukrainie i za zmasowane ostrzały rakietowe. Jedynie Rosja stoi za gwałtownie rosnącym ryzykiem dla krajów sąsiedzkich" - napisał Podoljak na Twitterze.

"Nie trzeba szukać wymówek i odkładać kluczowych decyzji. To dla Europy czas, by ‘zamknąć niebo nad Ukrainą’. Także dla własnego bezpieczeństwa" - dodał.



Wcześniej prezydent Zełenski oznajmił, że wtorkowy rosyjski zmasowany ostrzał Ukrainy i "rosyjskie rakiety (które) uderzyły w terytorium sąsiedniej Polski" to "prawdziwe wystąpienie Rosji na (szczycie) G20". Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o szybką reakcję.

Siły powietrzne Ukrainy: Pomożemy w badaniu przyczyn eksplozji rakiety w Polsce

Będziemy w maksymalny sposób sprzyjać badaniu przyczyn eksplozji rakiety w Polsce - zapewnił w środę rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Trwa odpowiednia analiza. Siły powietrzne będą w maksymalny sposób sprzyjać (temu procesowi - red.), będą zaangażowani specjaliści, jeśli będzie trzeba, i przekażemy pewne materiały - powiedział rzecznik.

To nie pierwszy taki incydent

Jak dodał, "jest to rzeczywiście głośna sytuacja i to już nie pierwszy raz".

Przypomniał, że kilka tygodni temu doszło do "incydentu w Mołdawii". Rosyjskie rakiety, które atakowały Ukrainę, leciały przez przestrzeń powietrzną suwerennej Mołdawii, były zestrzelone przez naszą obronę przeciwlotniczą po przeleceniu ukraińskiej granicy z Mołdawią i spadły na mołdawskim terytorium - powiedział rzecznik.

Plus bezceremonialnie działają tam przy granicy rumuńskiej rosyjskie bezzałogowce. A to już kraj NATO, to już całkiem inne wyzwania i priorytety - dodał.

Ihnat podkreślił, że Ukraina jedynie broni się przed rakietowymi uderzeniami rosyjskiej armii. 15 listopada w obwodzie lwowskim strącono 10 rakiet.

Wybuch w Przewodowie

We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do wybuchu pocisku produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - przekazało polskie MSZ w komunikacie w nocy z wtorku na środę.

Prezydent Andrzej Duda w nocnym oświadczeniu dla mediów powiedział, że "nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę, prowadzone są czynności śledcze".