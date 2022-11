Kreml stanowczo zaprzecza, że to pocisk wystrzelony przez Rosję spadł wczoraj na suszarnię zboża w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Zginęło dwóch mężczyzn. Wciąż nie wiadomo, skąd pochodzi pocisk.

Policja na terenie miejscowości Przewodów / Wojtek Jargiło / PAP

Rosja nie miała nic wspólnego z tym incydentem - zapewnił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami. Jak stwierdził, niektóre kraje "rzucały bezpodstawne oskarżenia" pod adresem Rosji.

Pieskow stwierdził, że pytania należy kierować do Warszawy. Polską reakcję na zdarzenie nazwał “histeryczną". Z kolei reakcję Stanów Zjednoczonych określił mianem "powściągliwej".

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało natomiast, że wczorajsze naloty na Ukrainę były prowadzone nie bliżej niż 35 km od granicy z Polską. Jak stwierdził resort, były to naloty precyzyjne.

Skąd przyleciał pocisk?

We wtorek o godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do wybuchu pocisku produkcji rosyjskiej. Spadł na suszarnię zboża. Zginęło dwóch mężczyzn - pracownik suszarni i rolnik.

Wciąż nie wiadomo, skąd został wystrzelony pocisk, który spadł na wieś.

Według informacji agencji dpa, prezydent USA Joe Biden poinformował na spotkaniu z innymi szefami państw i rządów z krajów NATO i G7 na Bali, że pocisk, który spadł na Przewodów, był pociskiem przeciwlotniczym z Ukrainy. Takie same informacje przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w NATO.

Krótko wcześniej - już oficjalnie - Joe Biden określił jako "mało prawdopodobne", że pocisk, który uderzył w Polskę, został wystrzelony z Rosji. Jak mówił, przeczy temu trajektoria lotu .

Także agencja AP, powołując się na anonimowe źródła we władzach USA, przekazuje, że wstępne ustalenia wskazują, że w Przewodowie eksplodował pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Według AP został on wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo trafił w terytorium Polski.



Gen. Kraszewski: Kierunki mi nie pasują

O te agencyjne doniesienia nasz dziennikarz Bogdan Zalewski pytał gen. Jarosława Kraszewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w RMF24. To mało prawdopodobne. Kierunki mi nie pasują - skomentował gen. Kraszewski. Wiele różnych informacji się podaje. Kluczowym jest to że w tej chwili to, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Mateusz Morawiecki o zachowaniu szczególnego spokoju, ostrożności - mówił.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Kraszewski: jeśli rakietę wystrzelili Rosjanie, mogło chodzić o sprawdzenie reakcji NATO

Polska nie będzie dziś wnioskować o uruchomienie art. 4. traktatu o NATO

Polska nie będzie wnioskować na odbywającej się właśnie Radzie Północnoatlantyckiej o uruchomienie artykułu czwartego traktatu waszyngtońskiego, który przewiduje konsultacje sojusznicze. Takie informacje przekazała korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon osoba z najbliższego otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.