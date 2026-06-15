Po 13 latach intensywnych negocjacji Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski podpisały porozumienie, które znacząco wzmacnia prawa pasażerów linii lotniczych. Nowe przepisy nie tylko ułatwią ubieganie się o odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty, ale również wprowadzą szereg udogodnień dla rodzin, osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży. Zmiany obejmują także większą przejrzystość cen oraz nowe obowiązki dla przewoźników.

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Ułatwiono procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty.

Wprowadzono zakaz rozdzielania rodziców i dzieci podczas podróży.

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W poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, w Strasburgu oficjalnie podpisano porozumienie, które po 13 latach negocjacji zmienia zasady funkcjonowania rynku lotniczego w Unii Europejskiej. Dokument sygnowali przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz minister transportu Cypru Alexis Vafeades, reprezentujący państwa członkowskie. Porozumienie udało się osiągnąć dosłownie w ostatniej chwili - termin na jego podpisanie mijał właśnie tego dnia. Nowe regulacje mają na celu nie tylko utrzymanie dotychczasowych praw pasażerów, ale także ich rozszerzenie i doprecyzowanie w odpowiedzi na zmieniające się realia rynku lotniczego.

Łatwiejsze odszkodowania i szybsza komunikacja

Jednym z kluczowych elementów nowych przepisów jest uproszczenie procedur ubiegania się o odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu. Pasażerowie nadal będą mogli domagać się rekompensaty, jeśli ich lot opóźni się o co najmniej trzy godziny lub zostanie odwołany mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem. Wysokość odszkodowania pozostaje uzależniona od długości trasy i wynosi odpowiednio: 250 euro (do 1500 km), 400 euro (1500-3500 km) oraz 600 euro (powyżej 3500 km).

Nowością jest obowiązek przewoźnika, by w ciągu 96 godzin od przylotu poinformować pasażera drogą elektroniczną o przysługującym mu prawie do odszkodowania oraz przekazać jasne instrukcje dotyczące składania wniosku. Linie lotnicze będą musiały natychmiast potwierdzić otrzymanie wniosku, a na rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania lub uzasadnioną odmowę będą miały 14 dni.

Koniec z rozdzielaniem rodzin i praktyką "no-show"

Nowe przepisy kładą szczególny nacisk na ochronę rodzin podróżujących z dziećmi. Linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za przydzielanie dziecku miejsca obok rodzica, a praktyka rozdzielania rodzin zostaje zakazana. To odpowiedź na liczne skargi pasażerów, dla których podróż z dziećmi była dotąd źródłem stresu i niepewności.

Zmienia się także podejście do tzw. praktyki "no-show". Dotychczas, jeśli pasażer nie pojawił się na pierwszym odcinku podróży (np. w przypadku biletu w obie strony), przewoźnik mógł odmówić mu wejścia na pokład podczas lotu powrotnego. Teraz linie nie będą mogły już stosować tej praktyki, co znacząco zwiększa elastyczność podróżnych.

Większa ochrona osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży

Nowe regulacje rozszerzają również ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet w ciąży. Przewoźnicy nie będą mogli odmówić im wejścia na pokład w przypadku overbookingu. Jeśli osoby te nie zdążą na lot z powodu braku odpowiedniej asysty ze strony lotniska, to właśnie lotnisko będzie ponosić odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Przejrzystość cen i obowiązki przewoźników

Choć nie udało się wprowadzić obowiązku bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego, nowe przepisy nakładają na linie lotnicze obowiązek jasnego informowania o kosztach już na etapie rezerwacji. Dzięki temu pasażerowie będą mogli łatwiej porównać oferty różnych przewoźników i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

W przypadku odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład, linie będą musiały w ciągu trzech godzin zaproponować alternatywną trasę w porównywalnych warunkach i na własny koszt. Jeśli tego nie zrobią, pasażerowie będą mogli samodzielnie zorganizować transport i ubiegać się o zwrot kosztów nawet do 400 proc. wartości pierwotnego biletu.

Nowe obowiązki informacyjne i łatwiejszy kontakt

Przewoźnicy zostali zobowiązani do zapewnienia pasażerom jednego, bezpłatnego i łatwo dostępnego sposobu kontaktu. W przypadku opóźnienia pasażerowie mają prawo do posiłku, dostępu do internetu oraz dwóch rozmów telefonicznych na koszt linii. Jeśli konieczne będzie pozostanie na miejscu przez jedną lub więcej nocy, przewoźnik musi zapewnić bezpłatne zakwaterowanie i transport z lotniska.

Komisja Europejska zapowiedziała, że za trzy lata dokona przeglądu nowych przepisów i oceni, czy zakres rozporządzenia powinien zostać rozszerzony, na przykład na przewoźników spoza Unii Europejskiej. To otwiera drogę do dalszego wzmacniania praw pasażerów i dostosowywania przepisów do dynamicznie zmieniającego się rynku lotniczego.