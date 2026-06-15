Wojciech Król, dotychczasowy wiceprzewodniczący zarządu Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim, został w poniedziałek odwołany ze stanowiska po tym, jak Prokuratura Europejska wystąpiła o uchylenie mu immunitetu. Sprawa dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wojciech Król / Adam Burakowski/East News / East News

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Decyzja zapadła na wniosek marszałka województwa śląskiego i przewodniczącego KO w regionie, Wojciecha Saługi. Jak podkreślił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, partia musiała zareagować natychmiast, by zachować wiarygodność i transparentność w obliczu poważnych zarzutów.

Polityczne roszady po odwołaniu

W miejsce Wojciecha Króla nowym wiceprzewodniczącym śląskiej KO został prezydent Tychów, Maciej Gramatyka. Jego miejsce w zarządzie zajął poseł Maciej Tomczykiewicz.

Zmiany nie ominęły także stanowiska skarbnika. Dotychczasowy skarbnik, Marcin M., były wiceprezydent Chorzowa i były członek zarządu Tramwajów Śląskich, zrezygnował z funkcji po tym, jak usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej. Jego miejsce zajął Marek Wójcik - wojewoda śląski i były poseł.

Śledztwo, zatrzymania i zarzuty

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Stawką są gigantyczne środki - aż 1,9 miliarda złotych z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Według ustaleń śledczych, proceder miał polegać na przekazywaniu poufnych informacji wybranej firmie, co umożliwiało jej wygrywanie przetargów. W zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac miały być wypłacane łapówki.

W grudniu 2025 roku zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Jedna z nich, pełniąca ważną funkcję publiczną, została tymczasowo aresztowana. W kwietniu 2026 roku śledczy zatrzymali kolejne sześć osób, którym postawiono zarzuty korupcyjne. Przeszukano mieszkania oraz biuro poselskie.

Zarzuty dla prezesów Tramwajów Śląskich

Na początku czerwca Prokuratura Europejska poinformowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich, Bolesławowi K., oraz członkowi zarządu spółki, Marcinowi M. Obaj zostali natychmiast odwołani ze stanowisk. Rzecznik Tramwajów Śląskich, Robert Walczak, wielokrotnie podkreślał, że spółka ma w tej sprawie status pokrzywdzonego i w pełni współpracuje z organami ścigania.

Warto zaznaczyć, że zarzuty wobec Marcina M. nie dotyczą bezpośrednio korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, lecz nieprawidłowości w finansowaniu samorządowej kampanii wyborczej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi trafił do Sejmu na początku maja. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych. Po tym, jak zostało to zrobione, na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.