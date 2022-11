Polska nie będzie wnioskować na odbywającej się właśnie Radzie Północnoatlantyckiej o uruchomienie artykułu czwartego traktatu waszyngtońskiego, który przewiduje konsultacje sojusznicze. Takie informacje przekazała korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon osoba z najbliższego otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.

Flaga NATO / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Na razie nie ma dowodów na to, że rakieta, która spadła we wtorek po południu w Przewodowie, została wystrzelona przez Rosjan. Osoba z najbliższego otoczenia prezydenta Dudy powiedziała korespondentce RMF FM, że ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski ma ze sobą gotowy wniosek o uruchomienie art. 4., ale nie przedstawi go na dzisiejszym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Zostanie on złożony jedynie w przypadku, gdy pojawią się dowody czy poszlaki wskazujące, że rakietę wystrzelili Rosjanie.

Otoczenie prezydenta podkreśla, że Andrzej Duda stale konsultuje się z sojusznikami. Rozmawiał dziś z prezydentem Francji Emanuelem Macronem i prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Po spotkaniu ambasadorów NATO spodziewana jest konferencja prasowa sekretarza generalnego Sojuszu. Prawdopodobnie zostanie wydane także oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej z wyrazami wsparcia i solidarności dla Polski.

Rozmówca korespondentki RMF FM zapewnia, że mimo napiętej sytuacji prezydent Polski zachowuje spokój. Jak dodaje, Polska będzie wnioskować o wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 4 traktatu waszyngtońskiego, "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Uruchomienie art. 4 oznacza konsultacje państw członkowskich na temat zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im.