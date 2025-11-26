Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do siedziby Fundacji "Lux Veritatis", ojca Tadeusza Rydzyka. Zabezpieczyli dokumenty do śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Ojciec Tadeusz Rydzyk / Tytus Żmijewski / PAP





Agenci CBA na polecenie Prokuratury Krajowej przyszli do Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane - dodał rzecznik.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy CBA weszło do budynków Fundacji "Lux Veritatis". 5 grudnia 2024 roku miało to miejsce w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczono wówczas dokumenty do śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury.

Chodzi o finansowanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Fundacja oświadczyła, że wydała żądane dokumenty dobrowolnie.

Na 8 grudnia 2025 r. o. Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie.