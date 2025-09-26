19-letni Jakub N. usłyszał zarzut wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych. Niebezpieczne przedmioty znaleziono w środę w jednym z mieszkań na Osiedlu Generałów w Olsztynie. Zatrzymanie mężczyzny ma związek ze śledztwem w sprawie planowanych zamachów terrorystycznych między innymi na jedną ze szkół średnich w Olsztynie. Prokuratura skierowała wniosek o trzymiesięczny areszt dla 19-latka.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Jest wniosek o trzymiesięczny areszt dla 19-letniego Jakuba N. z Olsztyna. Usłyszał dzisiaj zarzut wyrabiania i posiadania materiałów wybuchowych.

To pokłosie środowej akcji służb - niebezpieczne przedmioty znaleziono w jednym z mieszkań na Osiedlu Generałów w Olsztynie. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ >>>

19-latek przyznał się do winy

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, 19-latek przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Bez wymaganego pozwolenia wyrabiał i posiadał substancję wybuchową, która stanowiła istotną część aminicji - mówi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Chłopakowi grozi nawet 10 lat więzienia.

Wiadomo, że zatrzymanie Jakuba N. ma związek ze śledztwem w sprawie planowanych ataków terrorystycznych. W tej sprawie wcześniej zarzuty usłyszało trzech nastolatków.

Reporter RMF FM dowiedział się też, że materiały wybuchowe znaleziono w rodzinnym domu Jakuba N., w którym mieszkali też inni domownicy.

Z początkiem października 19-latek miał zacząć studia na mechatronice.

Ustalenia RMF FM: Trzech 19-latków planowało zamach w olsztyńskiej szkole

Trzech 19-latków planowało zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie. Do informacji tych jako pierwszy dotarł w czerwcu reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Mężczyźni szkolili się na strzelnicach, gromadzili wiedzę o materiałach wybuchowych oraz środki pirotechniczne do ich produkcji. Inspiracją dla nich byli masowi zabójcy, tacy jak Anders Breivik i Brenton Tarrant.

Według ustaleń, na celowniku mogły znaleźć się również inne miejsca, m.in. parady LGBT i pielgrzymki.

