Niemieckie służby zatrzymały w Berlinie 22-letniego mężczyznę podejrzewanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. W jego mieszkaniu policja znalazła materiały służące do produkcji ładunków wybuchowych.

Niemieckie służby zatrzymały w Berlinie mężczyznę, który jest podejrzewany o planowanie zamachu terrorystycznego w tym mieście

Do zatrzymania podejrzanego doszło w sobotę w berlińskiej dzielnicy Neukoelln.

Jak informują niemieckie media, mężczyzna pochodzi z Syrii i przybył do Niemiec w 2023 roku. Policja znalazła w jego mieszkaniu substancje, z których można było skonstruować niebezpieczne ładunki wybuchowe.

Powiązania z Państwem Islamskim

Według ustaleń niemieckich mediów 22-latek był zwolennikiem organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS).

Miał udostępniać w internecie materiały propagandowe tej grupy. Tabloid „Bild” podaje, że zatrzymany planował przeprowadzić zamach samobójczy na terenie Berlina.

Niemieckie służby nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących planowanego ataku, jednak podkreślają, że zatrzymanie mężczyzny i zabezpieczenie materiałów wybuchowych pozwoliło zapobiec potencjalnej tragedii.

Śledztwo w tej sprawie trwa, a policja sprawdza, czy zatrzymany miał wspólników lub kontakty z innymi osobami powiązanymi z organizacjami terrorystycznymi.







