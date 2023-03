Na skwerze przed siedzibą oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odsłonięto wystawę pod tytułem - "Siostry, [...] matkami żydowskich dzieci". Chodzi o zakonnice - Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które ocaliły setki żydowskich dzieci. ​Dzisiaj obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Wystawa została przygotowana przez IPN we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jej częścią jest również film dostępny na profilu youtube IPN pt. "Matusia" .

Podczas II wojny światowej matka Matylda Getter, tytułowa Matusia i zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ryzykując własne życie, uratowały kilkaset żydowskich dzieci skazanych na zagładę przez Niemców.

Był to przykład pomocy udzielanej ludności żydowskiej, w którą angażował się Kościół rzymskokatolicki. W wielu żeńskich zgromadzeniach zakonnych, w sierocińcach prowadzonych przez siostry, pośród katolickich dzieci ukrywane były również żydowskie sieroty.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

To była dla tych dzieci jedyna szansa, aby przeżyć i na tym tle jaśnieje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek - mówi dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego oddziału IPN.

One ryzykowały wszystko. Nie tylko życie tych dzieci, ale również życie dzieci rzymskokatolickich i własne. Podejmowały jednak to ryzyko. Siostra Matylda uważała, że nikt, kto się zgłosi do klasztoru, nie powinien odejść. Każdy powinien otrzymać pomoc, bo takie jest przesłanie ewangeliczne - dodaje dr Derewenda.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Trudno dokładnie określić, ilu dzieciom pomogły lubelskie zakonnice. W warunkach okupacji prowadzenie dokumentacji było bardzo ryzykowne, bo jej przejęcie przez Niemców oznaczałoby wyrok śmierci dla wszystkich - dla sióstr i dla ratowanych żydowskich dzieci. Z ustaleń historyków wynika, że siostry Franciszkanki Rodziny Maryi uratowały od zagłady kilkuset żydowskich dzieci.