Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w firmie zajmującej się recyklingiem opon w Chełmie na Lubelszczyźnie. Nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Służby monitorują stan powietrza.
Ogień pojawił się w jednym z magazynów firmy recyklingowej w Chełmie, gdzie składowane były przetworzone opony.
Według informacji przekazanych przez chełmską policję, przyczyną pożaru był samozapłon granulatu z opon.
Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków.
Sytuacja jest już częściowo opanowana.
"Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale gaszenie pożaru może zająć jeszcze wiele godzin" – przekazał rzecznik strażaków.
W związku z pożarem prezydent Chełma zwołał sztab kryzysowy. Służby na bieżąco monitorują stan powietrza w mieście.
Mimo widocznego nad miastem czarnego dymu, według straży pożarnej nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują o zachowanie ostrożności i unikanie przebywania w pobliżu miejsca pożaru.
