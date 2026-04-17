Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w firmie zajmującej się recyklingiem opon w Chełmie na Lubelszczyźnie. Nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Służby monitorują stan powietrza.

Ogień pojawił się w jednym z magazynów firmy recyklingowej w Chełmie, gdzie składowane były przetworzone opony.

Według informacji przekazanych przez chełmską policję, przyczyną pożaru był samozapłon granulatu z opon.

Akcja gaśnicza potrwa wiele godzin

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków.

Sytuacja jest już częściowo opanowana.

"Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale gaszenie pożaru może zająć jeszcze wiele godzin" – przekazał rzecznik strażaków.

Sztab kryzysowy

W związku z pożarem prezydent Chełma zwołał sztab kryzysowy. Służby na bieżąco monitorują stan powietrza w mieście.

Mimo widocznego nad miastem czarnego dymu, według straży pożarnej nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują o zachowanie ostrożności i unikanie przebywania w pobliżu miejsca pożaru.