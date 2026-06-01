Nauczyciel jednej ze szkół podstawowych w Zamościu (woj. lubelskie) został prawomocnie skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za przestępstwo o charakterze seksualnym wobec małoletniej uczennicy. Mężczyzna otrzymał także dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą.

O wyroku poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu rodziców uczennicy. Nauczycielowi zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W toku śledztwa prokuratura przesłuchała świadków, zabezpieczyła monitoring oraz nośniki elektroniczne. Kluczowe okazały się wyniki badań tych nośników - ujawniono treść korespondencji nauczyciela z pokrzywdzoną oraz ślady kasowania wiadomości.

Sąd przesłuchał także małoletnią pokrzywdzoną w obecności biegłego psychologa. Początkowo nauczyciel nie przyznawał się do winy, jednak podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów, wyraził żal i chęć zadośćuczynienia.

Akt oskarżenia trafił do sądu we wrześniu ubiegłego roku. Sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, który w styczniu wydał nieprawomocny wyrok. Sąd uznał nauczyciela za winnego obu zarzucanych czynów, wymierzając mu karę łączną 2 lat i 8 miesięcy więzienia oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną przez 8 lat. Orzeczono także dożywotni zakaz pracy z dziećmi.



Po apelacji obrońcy Sąd Okręgowy w Zamościu utrzymał wyrok w mocy, modyfikując kwalifikację prawną czynów - uznał je za jedno przestępstwo obejmujące wszystkie zarzucane zachowania. Prawomocny wyrok zapadł w czwartek.

