Służby ratunkowe zakończyły działania związane z awarią gazociągu niskiego ciśnienia, do której doszło w piątek w centrum Poznania przy ul. Niezłomnych. Do zdarzenia doszło w rejonie prowadzonej tam budowy. Ewakuowano ponad 200 osób z pobliskich budynków.

Po przybyciu na miejsce służby potwierdziły uszkodzenie gazociągu niskiego ciśnienia. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zdecydowano o ewakuacji około 200 osób z pobliskich budynków. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie gazowe. Służby zabezpieczyły teren i prowadziły działania mające na celu usunięcie awarii oraz zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał wieczorem, że ratownicy zakończyli działania na miejscu awarii około godz. 18.00. Zgłoszenie o uszkodzeniu gazociągu przy ul. Niezłomnych służby otrzymały w piątek około godz. 12.00.



Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa przekazał natomiast, że do awarii doszło w wyniku prac prowadzonych przez firmę budowlaną. Mimo uszkodzenia nie wprowadzono przerw w dostawach gazu do odbiorców.

Poznański urząd miasta informował, że do czasu usunięcia usterki zamknięto przejazd w ciągu ulic Matyi i Królowej Jadwigi na odcinku od przewiązki przy ul. Przemysłowej do ul. Półwiejskiej.

"Do awarii doszło podczas prac polegających na wykonywaniu podbudowy pod jezdnię odnogi ul. Królowej Jadwigi na tyłach Domu Żołnierza, przy parkingu" - podano w komunikacie magistratu.