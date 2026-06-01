Tragedia na drodze na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zginęły po zderzeniu samochodów w miejscowości Kliny.
Wspomniane zdarzenie miało miejsce po godz. 18:00 w niedzielę.
40-letni kierowca Citroena jechał od Kazimierzówki i zderzył się czołowo z Volkswagenem prowadzonym przez 67-latka.
Starszy z kierujących zginął na miejscu. Młodszy trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.
Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Prokurator zdecydował, że ciała mężczyzn zostaną poddane sekcji zwłok.
Droga w miejscu tragedii była zablokowana przez kilka godzin.
Mundurowi apelują o wyobraźnię na drodze i zdjęcie nogi z gazu. "Lepiej dojechać kilka minut później niż wcale" - podkreślono w komunikacie.