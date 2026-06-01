8 czerwca zbierze się Kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce, by zajęła się odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Czy premier Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod dokumentem w tej sprawie? Czy odebranie orderu nie wywoła międzynarodowego skandalu? I czy stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego wobec Ukrainy zbliża go do Konfederacji? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.

Krzysztof Bosak / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy możliwy jest wspólny kandydat Konfederacji i PiS na prezydenta Krakowa? Taką propozycję złożył Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego liderzy Konfederacji ją odrzucają? Jakie szanse ma kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak? Czy prawica skazana jest na wystawienie osobnych kandydatów i ostrą rywalizację? Czy Kraków stanie się poligonem przed parlamentarną kampanią w 2027 roku?

W rozmowie nie zabraknie pytań o ustawę wspierającą artystów poprzez dopłaty do składek ZUS i zapowiadany przez Konfederację wniosek o odwołanie ministry kultury Marty Cienkowskiej. Jakie Konfederacja ma zarzuty do jej działalności? Ile podpisów pod wnioskiem udało się zebrać? Czy Konfederacja będzie namawiać prezydenta do zawetowania ustawy?

O tym m.in. chcielibyśmy porozmawiać z liderem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.

