Dobra wiadomość dla mieszkańców Lublina - w niedzielę główne linie komunikacji miejskiej mają kursować częściej. Zmiany mają być wprowadzone już z początkiem maja.

Trolejbusy na ulicach Lublin

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Obecnie komunikacja miejska kursuje w Lublinie w niedziele nie częściej niż raz na godzinę, nawet te najważniejsze linie. Od maja kursów ma być więcej. Zapowiada to już oficjalnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dyrektor instytucji potwierdza, że autobusy i trolejbusy będą kursować dwa razy częściej. Co pół godziny - zapowiada Grzegorz Malec, ale zastrzega, że dotyczy to tylko kilkunastu najważniejszych linii.

Mowa o liniach: 6, 17, 18, 26, 31, 57, 150, 151, 153, 155, 158 i 159.

Malec podkreśla, że wzmocnienie rozkładów ma dotyczyć "niedzielnych szczytów przewozowych", czyli 30-minutowa częstotliwość nie będzie obowiązywać od rana do nocy.

Urzędnicy od komunikacji zapowiadają też wzmocnienie rozkładów sobotnich, ale zastrzegają, że nastąpi to dopiero po wakacjach szkolnych.