Dobra wiadomość dla mieszkańców Lublina - w niedzielę główne linie komunikacji miejskiej mają kursować częściej. Zmiany mają być wprowadzone już z początkiem maja.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.
Obecnie komunikacja miejska kursuje w Lublinie w niedziele nie częściej niż raz na godzinę, nawet te najważniejsze linie. Od maja kursów ma być więcej. Zapowiada to już oficjalnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Dyrektor instytucji potwierdza, że autobusy i trolejbusy będą kursować dwa razy częściej. Co pół godziny - zapowiada Grzegorz Malec, ale zastrzega, że dotyczy to tylko kilkunastu najważniejszych linii.
Mowa o liniach: 6, 17, 18, 26, 31, 57, 150, 151, 153, 155, 158 i 159.
Malec podkreśla, że wzmocnienie rozkładów ma dotyczyć "niedzielnych szczytów przewozowych", czyli 30-minutowa częstotliwość nie będzie obowiązywać od rana do nocy.
Urzędnicy od komunikacji zapowiadają też wzmocnienie rozkładów sobotnich, ale zastrzegają, że nastąpi to dopiero po wakacjach szkolnych.