W Aleksandrowie koło Łukowa (woj. lubelskie) doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy wjechał pod pociąg, nie żyje jedna osoba.

Na miejscu tragedii pracuje policja / Policja Łukowska /

Na niewyposażonym w rogatki i sygnalizację przejeździe w Aleksandrowie koło Łukowa samochód osobowy wjechał pod pociąg jadący z Warszawy do Lublina. Zdjęcie z miejsca wypadku opublikowała miejscowa policja.

Auto było ciągnięte po torach przez kilkaset metrów. Ofiara śmiertelna to 77-latek, który znajdował się w pojeździe. Nikt z pasażerów pociągu nie ucierpiał.

Linia kolejowa jest zablokowana. Pociągi nie jeżdżą między Łukowem a Radzyniem. Kursuje tam komunikacja zastępcza.



