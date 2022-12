​Kolejka do granicy z Białorusią ma już 48 kilometrów. Sam czas oczekiwania na wyjazd z Polski przez terminal w Koroszczynie to 40 godzin. Obecnie kolejka samochodów ciężarowych oczekujących na możliwość przekroczenia granicy państwowej sięga do miejscowości Sycyna - informuje policja.