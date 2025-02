Największa w Lublinie podstawówka będzie mieć dodatkową siedzibę. Na jej potrzeby miasto wynajmie pomieszczenia w budynku powstającym przy ul. Onyksowej 4.

Budynek przy ul. Onyksowej / Dominik Smaga / RMF FM

W budynku przy Onyksowej mają mieć lekcje 24 klasy uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 otwartej przez miasto we wrześniu 2020 r. W nowych pomieszczeniach miałyby się uczyć dzieci z klas I-III. Na ich potrzeby samorząd Lublina zamierza wynająć 12 sal lekcyjnych oraz salę gimnastyczną i pomieszczenia na jadalnię, bibliotekę i sale świetlicowe. Obiekt pomieści też pokoje pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki i gabinet wicedyrektora.

Wynajem ma być sposobem na rozwiązanie problemów lokalowych największej w mieście podstawówki. Szkoła zaczęła działać we wrześniu 2020 r. wraz z otwarciem jej siedziby przy Berylowej, przedstawianej wtedy jako najnowocześniejsza podstawówka w Lublinie. Już w dniu otwarcia było wiadomo, że budynek jest za mały względem potrzeb Węglina Południowego, będącego najszybciej zaludniającą się dzielnicą miasta. Podstawówka nr 58 zaczęła działalność z 553 uczniami, obecnie ma ich 1248.

Władze miasta tłumaczą, że obiekt przy Berylowej był projektowany na potrzeby sześcioklasowej podstawówki, oprócz której miał też pomieścić przedszkole i dom kultury. Samorząd twierdzi, że problemem stała się reforma oświaty przywracająca ośmioklasowe podstawówki. Skutkowało to, jak wyjaśnia ratusz, koniecznością przeznaczenia części sal na specjalistyczne pracownie (m.in. do nauki chemii, fizyki i biologii), które przestały się przez to nadawać do nauczania początkowego.

Władze miasta próbowały rozwiązać problem, wynajmując dodatkowe pomieszczenia dla przedszkola, które ma dwie dodatkowe siedziby: przy Onyksowej 6 i Kwarcowej 34. Okrojono też obwód szkoły podstawowej, ale nawet to nie sprawiło, że główny budynek zaczął wystarczać szkole.

Uruchomienie dodatkowej siedziby będzie możliwe, jeżeli zgodzi się na to kuratorium. Podstawą do złożenia przez miasto wniosku o taką zgodę jest czwartkowa uchwała Rady Miasta.