Niby pospolita przekąska, ale dobrze przygotowana zachwyci najbardziej wybrednych. Kanapka, bo o niej mowa, może być wymyślnym, a jednocześnie sycącym daniem. Serwis turystyczny Time Out przygotował ranking dla koneserów tego przysmaku. Zgodnie z nim najlepszej kanapki - typu jambon-beurre - skosztujemy w paryskim bistro Le Petit Vendôme.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kanapka jambon-beurre (fr. "masło-szynka"), znana również jako parisien, to przekąska składająca się z przekrojonej na pół bagietki, posmarowanej masłem i wypełnionej plasterkami szynki. We Francji każdego dnia sprzedaje się ponad trzy miliony takich kanapek. Mimo swej prostoty, to właśnie ona - w wersji podawanej w paryskim bistro Le Petit Vendôme - zasłużyła na miano najlepszej na świecie w rankingu Time Out.



Serwowana tutaj kanapka to dzieło sztuki. Są robione na zamówienie i przygotowywane na twoich oczach z nagradzanych bagietek Julien Bakery, świeżego masła rzemieślniczego i pasków szynki - opowiada Tina Meyer, dziennikarka Time Out Paris. Zawstydza bezsmakowe dania z supermarketu. Gdybyś mógł zjeść, poczuć i powąchać Miasto Świateł, byłaby to właśnie ta kanapka - dodała.



Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się bułka z boczkiem, przegrzebkami i kaszanką, serwowana w Oyster Shack w Epping Forest pod Londynem.

Tylko trzy składniki, jeśli nie liczyć małej strużki roztopionego masła pokrywającego wnętrze bułki. To połączenie mięsa i owoców morza jest proste w wykonaniu, ale delikatne przegrzebki, skwierczący bekon i kawałek kaszanki tworzą najbardziej rozpieszczającą kanapkę w mieście - opisuje przysmak dziennikarka z Londynu, Leonie Cooper.



Kolejną pozycję na podium zajmuje kanapka newman's jewban, która jest chlubą amerykańskiego lokalu Kush Hialeah w Miami. Na ten przysmak składa się pieczona wieprzowina, peklowana wołowina, ser szwajcarski, ogórki konserwowe, kiszona kapusta, podawane w żytnim pieczywie z dodatkiem musztardy i rosyjskim dressingiem.