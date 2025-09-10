Dron spadł na budynek niedaleko Włodawy koło granicy z Białorusią. Nikomu nic się nie stało. W nocy rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

/ RMF FM

Dron spadł na budynek mieszkalny we wsi Wyryki Wola koło Włodawy. Uszkodzony jest dach tego domu. Nie doszło w nim do pożaru - informuje dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Nikt nie został ranny.

Na miejscu jest straż pożarna. Są też inne służby. Nie wiadomo jeszcze, czy na dom spadł jeden z dronów zestrzelonych przez polskie wojsko, czy dron, którego nie udało się zestrzelić.

Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Przed godz. 8 DORSZ podało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

Uszkodzony dron znaleziony koło Białej Podlaskiej

Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców . Nie ma osób poszkodowanych.

W związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej premier Donald Tusk zwołał na godz. 8 pilne posiedzenie rządu. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zarządził naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego , z udziałem szefa rządu.

O sytuacji poinformowany został sekretarz generalny NATO Mark Rutte.