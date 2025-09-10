Prezydent Karol Nawrocki zwołał odprawę Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na którą przybędzie Donald Tusk. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Nadzwyczajne posiedzenie rządu zwołał też premier.

Prezydent Karol Nawrocki / Albert Zawada / PAP

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów - poinformował.

Prezydent poprowadzi odprawę w BBN

Po godz. 6 rano prezydent Karol Nawrocki przekazał na platformie X. że od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. "Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - napisał prezydent Nawrocki.