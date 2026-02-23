Obywatel Czarnogóry został zatrzymany na stołecznym lotnisku Chopina pod zarzutem działania na rzecz chińskiego wywiadu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 32-latek wpadł w ręce Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do zatrzymania doszło do lotnisku Chopina w Warszawie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Akcja CBŚP na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali tam 32-letniego obywatela Czarnogóry.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że Czarnogórzec był ścigany przez litewski wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania.

Według władz w Wilnie, ten mężczyzna od lutego 2023 roku zbierał na terytorium Litwy informacje istotne z punktu widzenia Chińczyków.

Po zatrzymaniu prokuratura skierowała do sądu wniosek o siedmiodniowy areszt dla podejrzanego.

Litwa i Chiny są od 2021 roku w poważnym kryzysie dyplomatycznym. Powodem było otwarcie w Wilnie biura przedstawicielskiego Tajwanu. Chiny nie uznają niepodległości tego państwa. Spowodowało to wprowadzenie przez Pekin jednostronnych sankcji wobec Litwy. Również tranzyt chińskich towarów przez litewskie terytorium został wstrzymany.